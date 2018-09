Siltronic: Diese Linie muss jetzt halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Lage für den Halbleiterzulieferer Siltronic wird am Aktienmarkt immer gefährlicher. Dem Unternehmen, das Wafer aus Reinstsilizium für die Chipherstellung produziert, haften gleich mehrere negative Nachrichten an. Die wichtigste dabei ist wohl, dass japanische Konkurrenten in letzter Zeit angekündigt haben, ihre Produktionskapazitäten deutlich ausweiten zu wollen. Das dürfte das gesamte Preisniveau in der Branche unter Druck bringen.

Siltronic im Abwärtstrend!

Ein Beitrag von Carsten Müller.