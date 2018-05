Siltronic: BlackRock baut seine Beteiligung weiter aus – was macht die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Vermögensverwalter BlackRock hat seine Beteiligung an Siltronic weiter erhöht und verfügt nun in Summe über mehr als 4 % der Anteile. Zuvor hielt das Unternehmen 2,94 % der Stimmrechte und über Instrumente weitere 0,63 % am deutschen TecDAX-Unternehmen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.