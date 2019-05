Siltronic: Aktie soll um +49% auf 101 Euro steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

So schnell kann es gehen: Befeuert von Analystenaussagen klettert die Siltronic-Aktie (WKN: WAF300) am Montag um +4,14% auf 67,98 Euro. Zu Handelsbeginn zahlten Anleger für ein Papier sogar 70,36 Euro. Kein MDAX-Wert gewinnt heute so stark wie der Wafer-Hersteller aus München.

Der Grund: Das Bankhaus Lampe sieht die Siltronic-Aktie in einer neuen Studie bei 101 Euro – ein Gewinnpotential von +49%. Analyst Veysel Taze spricht von einer Stabilisierung der Halbleiterindustrie im zweiten Halbjahr. Im April hatte Siltronic die eigene Prognose für 2019 gesenkt – wegen steigender Unsicherheiten im Sektor. Als Grund nannte das Unternehmen konkret die „stark rückläufige Nachfrage im Bereich der kleinen Wafer“ und eine „merklich geringere Auslastung bei 200 mm-Wafern“.

Dass die Siltronic-Aktie nicht die Höchststände vom August bei 149,80 Euro anvisiert, liegt daran, dass Siltronic am 3. Mai einen Umsatzrückgang von -8,7% gegenüber dem Vorquartal (Q4 2018) berichtete. Das EBITDA war gegenüber dem Vorquartal gar um 21% rückläufig.

Siltronic beliefert mit seinen Wafern aus Reinstsilizium die „qualitätsorientierte Halbleiterindustrie“, darunter viele führende Chiphersteller.