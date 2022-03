Siltronic Aktie beweist auch ohne Übernahme: Zukunftsgeschäft, hohes Wachstum, Kapazitätsausbau geht auch aus eigener Kraft.

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Siltronic Aktie springt heute wie befreit hoch. Während weiteren Kursrückschläge in den letzten Tagen mehr oder weniger überraschten, da kein Bezug zum Ukraine-Krieg für den Halbleiterzulieferer erkennbar ist, bringen die endgültigen Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001) Zahlen nun eine überfällige Trendwende

Nachdem die seit langem eingepreiste und dann letztendlich nach vielen Monaten „des Wartens“ dann doch gescheiterte Übernahme erledigt war, wurde der Blick wieder für das Operative offen. Zuerst schien das Scheitern des Angebots zu einem Preis von 125,00 EUR je Aktie den Markt nicht sonderlich zu beeindrucken. Einerseits war die Frist bekannt und die Kursentwicklung „anderer Wafer-Produzenten“ seit dem damaligen Angebot der Global Wafers war in diesen Jahren auch ohne Übernahme-„Zuschlag“ prächtig. Dann bröckelte der Kurs und das beschleunigte sich mit „den Märkten“ aufgrund der Entwicklungen in der Ukraine. Obwohl die Produkte Siltronics auf einen ausgetrockneten Markt treffen und derzeit die Preise durch die Anbieter bestimmt werden.

Ausblick für Siltronic Aktie durch operative Erfolge und Prognose „nicht schlecht“

„Das starke Mengenwachstum führte 2021 zu voll ausgelasteten Fabriken und einem ausgezeichneten Umsatz und Ergebnis. Um die steigende Nachfrage langfristig begleiten zu können, haben wir 2021 mit dem Bau unserer neuen 300 mm-Fabrik in Singapur – der größten Investition in der Geschichte der Siltronic – begonnen„, sagte Dr. Christoph von Plotho, CEO der Siltronic AG. „Nachdem der geplante Zusammenschluss mit GlobalWafers aufgrund fehlender regulatorischer Freigaben leider nicht vollzogen wurde, bleiben wir weiter ein selbständiges Unternehmen. Nach dem hervorragenden Jahr blickt Siltronic in eine erfolgreiche Zukunft.“

Konkret: Umsatz in 2021 betrug 1,4 Mrd EUR, plus 16,4 % und das EBIT stieg um 64,9 % auf 316 Mio EUR. So ergibt sich ein Nachsteuergewinn von 289,6 Mio EUR, der zu rund 40 % ausgeschüttet werden soll in Form einer Dividende von 3,00 EUR je Aktie.

Investitionen in neue Wafer-Fabrik „kommen aus dem laufenden Geschäft“ – keine Kapitalerhöhung, die die Siltronic Aktie bremsen könnte!

Der Bau der neuen Fabrik in Singapur will Siltronic zu einem großen Teil durch vorhandene Liquidität, künftige Cashflows und Anzahlungen wichtiger Kunden finanzieren. Zusätzlich plant man Darlehen und Anleihen in überschaubarem Rahmen zu platzieren, sodass man derzeit eine Kapitalerhöhung für 2022 ausschliesst. Und so stehen alle Zeichen auf Wachstum – ohne Verwässerung!

Ehrgeiziges Investitionsprogramm für 2022 geht NICHT zulasten des wesentlich höher erwarteten Gewinns

Die Siltronic AG sei sehr gut in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Das Unternehmen verzeichnet eine hohe Nachfrage nach Wafern und plant weiterhin mit sehr hoher Auslastung der Produktionskapazitäten. Aktuell geht das Unternehmen für das Jahr 2022 bei anhaltend hoher Auslastung der Produktionskapazitäten von einem leichten Anstieg des Absatzvolumens um weniger als 4 Prozent aus. Deutlich steigenden Verkaufspreisen in Rechnungswährung stehen inflationsbedingt deutlich steigende Kosten um etwa 120 Mio EUR gegenüber, die Einsparprogramme derzeit nicht kompensieren können.

Aufgrund deutlich steigender Verkaufspreise in Rechnungswährung erwartet Siltronic einen Umsatzanstieg von 15 bis 22 % gegenüber dem Vorjahr. Und trotz höherer Abschreibungen erwartet Siltronic beim EBIT einen deutlichen Anstieg.

Halbleiter haben eine Sonderkonjunktur – mittel- bis langfristig. Siltronic Aktie sollte so Stärke gewinnen.

„Geopolitische Probleme, anhaltende Verwerfungen in globalen Lieferketten sowie die die weitere Entwicklung der Corona Pandemie bringen weiter Unsicherheiten mit sich, deren wirtschaftliche Auswirkungen schwer zu prognostizieren sind. Der Blick auf die anhaltenden Megatrends der Halbleiterindustrie lässt uns jedoch weiterhin von mittel- und langfristig steigender Nachfrage nach Siliziumwafern ausgehen, auch wenn das Wachstum Schwankungen unterworfen sein kann. Für 2022 erwarten wir weiterhin eine starke Nachfrage und planen mit einer hohen Produktionsauslastung“, so von Plotho.

Für 2022 plant Siltronic Investitionen von rund 1,1 Mrd EUR. Davon sollen etwa zwei Drittel in den Bau der neuen Fabrik in Singapur fließen. Weitere Schwerpunkte sollen die Erweiterung der Kristallziehhalle und der Epitaxie-Kapazitäten in Freiberg sowie Maßnahmen zur“ Verbesserung der Capabilities für neue Design Rules“ sein.

Aktuell (09.03.2022 / 11:05 Uhr) notieren die Siltronic Aktien im Xetra-Handel mit einem PLUS von 7,86 EUR (+9,13 %) bei 93,96 EUR.



Chart: Siltronic AG | Powered by GOYAX.de