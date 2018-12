Siltronic Aktie: Weiterhin unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Am Freitag startete die Aktie von Siltronic mit herben Verlusten in den Handel. Zeitweise fiel der Titel bis auf 72,02 Euro und gehörte damit zu den größten Verlierern im MDAX. Bis Handelsschluss konnten die Käufer wieder etwas aufholen und das Papier auf einen Kurs von 73,70 Euro befördern. Über den gesamten Tag bleibt damit ein Minus in Höhe von 1,42 Prozent bestehen. Trotz der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.