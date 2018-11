Siltronic-Aktie: Was verrät uns der Ichimoku zum Wochenstart?

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Seit einigen Wochen ist ein Abwärtstrend bei der Siltronic-Aktie aktiv. Der Kurs notiert aktuell bei etwa 79 Euro. Die Wolke des Ichimoku befindet sich über dem Kurs, was ein bärisches Signal erzeugt. Die Wolke an sich ist ebenfalls „short“ ausgerichtet und dies setzt sich auch in der Zukunftswolke fort. Der Widerstand, der sich aus der Kijun-Linie und der Senkou Span B-Linie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.