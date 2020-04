Siltronic Aktie: Virtuelle HV geplant!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Ein neuer Trend zeichnet sich derzeit bei deutschen Aktiengesellschaften ab: Zum einen verschieben diverse AGs die geplanten Hauptversammlungen – doch manche setzen auf eine rein virtuelle Hauptversammlung (HV). Zu den letztgenannten AGs gehört auch Siltronic. Denn das Unternehmen teilte nach den Feiertagen = am Dienstag mit: Man will in diesem Jahr die „neue gesetzliche Regelung in Anspruch“ nehmen und dieses Jahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



