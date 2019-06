Siltronic-Aktie: Schon vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Anleger von Siltronic, ein Hersteller von Wafern aus Reinstsilizium mit Sitz in München, sind wahrlich Kummer gewohnt. Zwei Mal bereits musste das Unternehmen in jüngster Zeit eine Gewinnwarnung herausgeben. Am Montagabend war es wieder einmal so weit: Die weltweiten Unsicherheiten und die Exportbeschränkungen der US-Regierung gegenüber chinesischen Technologieunternehmen lasteten auf der Nachfrage in der Branche, hieß es.



