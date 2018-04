Siltronic-Aktie: Massiver Einbruch – was hat das zu bedeuten?

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Siltronic ist am Donnerstag um fast 6 % nach unten gerutscht und verliert auch am Freitag deutlich an Wert. Die Aktie hat aus Sicht der charttechnischen Analysten damit einen kleinen Rücksetzer vollzogen, der indes noch nicht dramatisch sei. Im Detail: Aus wirtschaftlicher Sicht hatte sich ohnehin nichts geändert. Der Wert hat zuvor in einer Woche immerhin 7 % aufgesattelt und in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.