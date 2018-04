Siltronic Aktie: Analysten bleiben gelassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Zahlen von Siltronic konnten die Anleger nicht überzeugen. Die Aktie ging Mitte vergangener Woche auf Talfahrt und verlor deutlich an Wert. Allein am Mittwoch gingen fast 10 Prozent des Aktienkurses verloren. Die Aktionäre machen sich vor allem um niedrige Margen Sorgen. Sehr viel gelassener ist bei alledem der Analyst Amit Harchandani von der Citigroup. In einer Analyse vom Donnerstag bestätigte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.