Siltronic AG: Wackelt der Aufwärtstrend?

am Ende der zweiten Augustwoche hat die Siltronic-Aktie den über mehrere Monate andauernden Aufwärtstrend nach unten durchbrochen. Die Trendlinie, die in der Vergangenheit den Kurs des Öfteren gestützt hatte, konnte den Abverkauf der Aktie nicht stoppen. Aus charttechnischer Sicht ist der weitere Weg der Aktie nun ungewiss.

Zwischenzeitlich wurde auch die 100-Tage-Linie durchbrochen!

Ein Unheil kommt selten allein, heißt es ja so schön. Und das trifft auch auf die Siltronic-Aktie zu. Neben der Unterschreitung der Trendlinie hat der TecDAX-Titel nämlich auch die 100-Tage-Linie unterschritten. Auch dieser Rückschritt wirft ein negatives Bild auf den Zustand der Aktie. Erfreulich sind trotz des zwischenzeitlichen Rückgangs die Rückeroberung des gleitenden Durchschnitts und die anschließende Rückeroberung der Trendlinie. Unter Umständen hat es sich also nur um eine kurzzeitige und damit nicht nachhaltige Unterschreitung gehandelt, sodass sich der Kurs in den nächsten Tagen wieder stabilisieren kann.

Charttechnischer Ausblick der Aktie: Treibt die Stochastik die Aktie wieder nach oben?

Aus den charttechnischen Indikatoren könnte ein erstes positives Signal kommen, denn im Stochastik Indikator deutet sich ein Kaufsignal an.

Ein Beitrag von Johannes Weber.