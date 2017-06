Siltronic AG: Die Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Liebe Leser,

was letzte Woche bei Siltronic passierte, sorgte für einiges Aufsehen, denn Clemens van Baaijen hat sich die Aktie des Unternehmens im Rahmen einer 3-Stufen-Analyse einmal genauer angeschaut. Am 6. Juni war der deutsche Hersteller von Wafern aus Reinstsilizium seit dem letzten Handelstag an der deutschen Börse Xetra um 0,44% gestiegen. Der Kurs betrug 82,01€ und war seit der Vorwoche um 0,85% und seit Jahresbeginn um 82,25% gestiegen.

Die Fundamentaldaten! Siltronic ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern überbewertet. Im Endeffekt erscheint diese Aktie daher derzeit überbewertet, wäre aber ab einem Kurs unter 32,25 € unterbewertet. Hier lautete das Urteil Sell!

Die Analysteneinschätzung! Für die Siltronic-Aktie gab es am 6. Juni 2 Buy, 1 Outperform und 2 Hold Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel lag hier bei 78,50€, der aktuelle Kurs würde also um -4,28% fallen. Hier lautete das Urteil Hold!

Die Sharewise-Crowd! Die Anleger sind der Aktie grundsätzlich positiv eingestellt. Das durchschnittliche Kursziel lag hier bei 99,50€, der aktuelle Kurs von Siltronic könnte sich also um 21,33% verändern. Hier lautete das Urteil Buy!

Im 3-Stufen Check bekam die Aktie ein Hold und wir bleiben weiter für Sie dran!

DAX Absturz in Kürze!

Schwarze Liste 2017: Diese Aktien müssen Sie jetzt sofort verkaufen. Der Totalverlust droht, denn Achtung: Wenn Sie diese Aktien im Depot haben, müssen Sie JETZT handeln.

Video jetzt starten!

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.