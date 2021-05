Silke Eisenreich neue Partnerin bei Heidrick & Struggles

München (ots) - Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2570695-1&h=4197568743&u=http%3A%2F%2Fwww.heidrick.com%2F&a=Heidrick+%26+Struggles) (Nasdaq: HSII) gewinnt mit Silke Eisenreich (48) eine weitere profilierte Beraterin für ihr Team in Deutschland. Als Partnerin gehört Frau Eisenreich neuerdings der globalen Financial Services Practice an. Frau Eisenreich ist für Heidrick & Struggles vom Frankfurter Büro aus tätig.Nach ihrem Abschluss der Betriebswirtschaft in Wien und einem MBA-Studium, unter anderem an der University of Minnesota, begann Frau Eisenreich ihre berufliche Laufbahn bei Egon Zehnder, wo sie, ab 2012 als Partnerin, in unterschiedlichen Branchen zahlreiche Besetzungen von Vorständen und Geschäftsführern durchführte. Vor ihrem aktuellen Wechsel war Frau Eisenreich als Senior Client Partner für Korn Ferry wesentlich am Aufbau der Financial Service Practice in Deutschland beteiligt.Dr. Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: "Ich freue mich sehr, dass Frau Eisenreich uns im Bereich Financial Services mit ihrer ausgewiesenen Kompetenz und ihrer Vernetzung verstärkt. Nach Kristin van der Sande ist Silke die zweite Partnerin, die wir in kurzer Zeit an uns binden konnten. Beide passen mit ihrem modernen und internationalen Profil bestens zu uns."Heidrick & Struggles bildet damit auch mit dem deutschen Berater-Team die zunehmende Nachfrage nach weiblichen Führungskräften ab. Nicolas von Rosty erläutert: "Unsere internationale Partnerschaft ist enorm divers. Diesem Anspruch wollen wir auch in Deutschland gerecht werden."Über Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Managementberatung. Seit mehr als 60 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu gestalten. Für mehr Informationen über Heidrick & Struggles besuchen Sie bitte unsere Website:www.heidrick.comAnsprechpartnerDr. Nicolas von RostyManaging Partner DeutschlandBüro München+49 89 998110nvonrosty@heidrick.comFür PresseanfragenDr. Klaus Westermeier Medienbüro+49 172 843 3232info@kwestermeier.dePressekontakt:Dr. Nicolas von Rosty+49 89 998110nvonrosty@heidrick.comOriginal-Content von: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell