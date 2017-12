Silk Road International Fashion Week 2017 in Chongqing (China)

- Länder entlang der Seidenstraße können teilnehmenChongqing, China (ots/PRNewswire) - Die Silk Road InternationalFashion Week 2017 fand vom 3.-10. Dezember in Chongqing (China)statt. Derzeit läuft das global Finale, der "I CityTM"AMA AsianInternational Super Model Contest. Die Silk Road InternationalFashion Week ist die weltweit erste Modenschau, die das Motto"Seidenstraße" aufgreift und nicht nach dem Namen des Austragungsortsbenannt ist. Es bewerben sich Städte aus aller Welt, und dasOrganisationskomitee wählt jedes Jahr den Austragungsort nachbestimmten Kriterien aus. Die Show wird als die Olympischen Spieleder Modebranche angesehen. Bewerben können sich Städte aus allenLändern entlang der Seidenstraße.Wang Haotian, Vorsitzender des Organisationskomitees, sagte: "DieSilk Road International Fashion Week 2017 wurde von der ZhongguancunGlobal Fashion Creative Industries Alliance und der Asia ModelAssociation ausgerichtet mit Unterstützung von Huoerguosi MojieCulture Media Co., Ltd. Im Rahmen der Show wurden neueDesignerkollektionen präsentiert, außerdem wurden das Silk RoadInternational Fashion Forum, die Silk Road International FashionCeremony und die Fashion Crafter Gold Lei Award Ceremonyveranstaltet. Es kamen Vertreter aus Kamboscha, Kanada, China,Italien, Japan, der Mongolei, den Philippinen, Russland, Südkorea undVietnam. Designer wie Zheng Qinger, Xiao Lu, Hu Sheguang, QiaoJiangjiang, Flavia, Maria Kazak, Philip Cho, Ariunaa Surenjav, MarioOrfei und ????? ???????? ??cc?? veranstalteten vielbeachtete eigeneModenschauen mit Matt Lee, einem Model und vielseitigen Künstler ausMacau."Mit dem Fashion Crafter Gold Lei Award wird der Handwerkskunst vonLei Zu gedacht, eine berühmte Frau im antiken China. Dieser höchsteModepreis wird an Modekünstler verliehen, deren Handwerkskunstbeispielhaft ist. Lei Zu, Erfinder der Maulbeerseide, hat als ersterdie Seidenraupenzucht betrieben und entwickelt. Auf ihn gehen auchTechniken der Seidenherstellung und Kleidungsanfertigung zurück. LeiZu gilt als einer der ersten Chinesen, die einen Beitrag zurEntwicklung der menschlichen Zivilisation geleistet haben, und alseiner der Väter der chinesischen Kleidungs- und Modeindustrie. DieOrganisatoren der Silk Road International Fashion Week 2017 belebendie Seidenstraße mit zeitgemäßen Akzenten und aktuellen Modetrends!Weitere Informationen erhalten Sie von:Herr CuiTel.: +86-139-1008-7122 / +86-158-0161-5861E-Mail: adxwh@126.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/621699/silk_road_international_week.jpgOriginal-Content von: Huoerguosi Mojie Culture Media Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell