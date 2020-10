Silicon Laboratories: Missliche Lage?

Die Aktien von Silicon Laboratories (NASDAQ:SLAB) blieben unverändert, nachdem das Unternehmen die Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet hatte.

Quartalsergebnisse

Der Gewinn pro Aktie ging im Jahresvergleich um 23,96% auf $ 0,73 zurück, was der Schätzung von $ 0,73 entsprach. Die Einnahmen in Höhe von 221.350.000 USD sanken um 0,87% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, was die Schätzung von 213.040.000 USD übertraf.

Ausblick

Eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung