Silicom: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Kurs der Aktie Silicom steht am 21.12.2019, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 32.97 USD. Der Titel wird der Branche "Kommunikationsausrüstung" zugerechnet.

Die Aussichten für Silicom haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Silicom hat mit einer Dividendenrendite von 2,76 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.1%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche beträgt +0,66. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Silicom-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Silicom als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Silicom vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 33,04 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Silicom ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,24 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 73,04 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.