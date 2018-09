Silberpreis: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Am Ende der vergangenen Woche ist der Silberpreis wieder etwas gestiegen. Noch herrscht bei vielen Investoren Rätselraten darüber, ob hier nun steigende Notierungen zu erwarten sind. Chartanalysten warnen vor zu früheren Euphorie-Ausbrüchen. Denn: Der Preis befindet sich in einem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend. Dabei war es lediglich in Höhe von 14 Dollar dazu gekommen, dass eine Unterstützung getestet wurde, die hielt. Dennoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.