Silberpreis nähert sich nun hartem Widerstand! (First Majestic Silver, Silvercorp Metals, Endeavour Silver, Pan American Silver, Coeur Mining, MAG Silver, Minco Silver, Impact Silver, Klondike Silver, TriMetals Mining)

der Silberpreis hat sich aus der markttechnischen Perspektive an die mittelfristige Korrekturtrendlinie herangetastet. Wir haben das mitverfolgt und kontinuierlich darüber berichtet. Gleichzeitig verlief im Bereich der Korrekturendlinie der 200-Wochendurchschnitt. Während der Silberpreis die Trendlinie auf Wochenschlusskursbasis bereits in der Woche zuvor überwinden konnte, notierte er letzte Woche zunächst unterhalb des 200-Wochendurchschnitts, schloss gegen Ende der Woche jedoch deutlich darüber, was den Ausbruch nun aus der markttechnischen Perspektive bestätigen könnte.

Wo befinden sich die technischen Ziele?

Nachdem der Ausbruch nun nach markttechnischen Kriterien erfolgt ist: Wo sehen wir die nächsten technischen Ziele? Etwas längerfristig betrachtet hätte der Kurs das Potential bis zum Jahreshoch aus 2016, das etwas höher als 21 US-Dollar je Feinunze liegt. Kurzfristig gesehen stellt die Preiszone bei 19,00 US-Dollar je Feinunze eine harte, technische Widerstandszone dar. Dieser Preisbereich fungierte seit 2013 mehrmals entweder als Widerstand und Unterstützung und wird daher mit hoher Wahrscheinlichkeit auch diesmal im Fokus der Anleger und Händler bleiben.

