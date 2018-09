Silberpreis: Das müssen Sie wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber war in den vergangenen Tagen noch einmal in die Lage versetzt worden, massiv zu steigen. Diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Der Wert konnte in den zurückliegenden Sitzungen nicht mehr klettern, sondern musste am Freitag noch einmal nach unten abdrehen. Dabei sind die Notierungen zwar nur leicht abgesackt, die wichtige Grenze bei 15 Dollar/Unze wird dennoch nicht erreicht. Daraus lassen sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.