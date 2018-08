Silberpreis: Das ist ein neuer Hoffnungsschimmer

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber konnte am Dienstag in einem Zwischenspurt – endlich – wieder etwas aufsatteln. Damit wurde die bisherige Unterstützung bei 15 Dollar pro Unze eindrucksvoll verteidigt. Der Gesamttrend zeigt aus Sicht der Chartanalysten weiterhin nach unten. Dennoch ist die Hoffnung gegeben, dass aus den bisherigen Kursentwicklungen am Dienstag eine neue Haltezone erwächst, die eine plötzliche Trendumkehr ermöglicht. 15 Euro sind zumindest aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.