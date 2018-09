Silberpreis: Neue Wochenprognose!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silberpreis hat in den vergangenen Handelstagen kurzzeitig versucht, nach oben auszubrechen. Dies gelang allerdings nicht. Der Kurs ist zuletzt am Freitag wieder minimal nach unten gerutscht. Dies ist angesichts der generellen Entwicklung jedoch kein entscheidender Rücksetzer gewesen. Vielmehr sind die Notierungen ohnehin in einem charttechnischen Abwärtstrend verankert.

In der neuen Woche ist damit zu rechnen, dass die Kurse weiter nach unten

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.