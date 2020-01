Silberpreis: Kleiner Kampf mit Widerständen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Aktuelle Situation im Tageschart: Im Augenblick kämpfen die Bullen mit dem leicht abwärts gerichteten Trend bzw. dem Oktober/November Hochs um 18,20 bis 18,30 USD. Sieht man sich den Goldpreis an, so prescht dieser weiter Richtung 2019 Hoch bei 1557 USD vor. Damit könnte Silber nachziehen und in Kürze die Widerstände auflösen, um ebenfalls zum Septemberhoch von 19,65 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung