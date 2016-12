Silberpreis in Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Beim Silberpreis habe ich mir eben mal den Preisverlauf in Euro (statt wie üblich in US-Dollar) angeschaut, siehe Chart. Interessanterweise zeigt sich da sehr deutlich, dass die „glatte „Marke von 15 Euro je Feinunze charttechnische Relevanz hat. Und es sieht nach schöner Bodenbildung mit nun folgendem „Rebound“ aus. Könnte was werden, wer weiß.

