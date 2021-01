Silberförderung seit Jahren rückläufig

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In diesem noch sehr jungen Jahr folgte der Silberpreis der Bewegung seines großen Bruders, des Goldes. Das deutet darauf hin, dass die Anleger im Silber momentan primär ein Edelmetall sehen. Also eine Anlageform, die in Konkurrenz zu Aktien, Immobilien und Zinsanlagen steht.

Diesen Charakter hat das Silber ganz gewiss. Es ist aber darüber hinaus auch ein Industriemetall, denn anderes als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung