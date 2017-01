Silber- wann kommt der nächste Impuls? (Barrick Gold, Yamana Gold, Silver Wheaton)

Weitere Suchergebnisse zu "Silver Wheaton":

Lieber Leser,

der Silberpreis kann sich der Schwäche im Edelmetallmarkt nicht entziehen, auch wenn dieser, gemäß der Eigenschaft von Silber als Industriemetall, stabiler bleiben sollte. Mittelfristig ist dieser Vorteil von Silber mit Hilfe der Gold-Silber-Ratio klar zu erkennen. Für eine Feinunze Gold mussten im April 2016, 83,51 Feinunzen Silber gezahlt werden. Heute sind es 72,16, also über 10 Feinunzen weniger. Die Gold-Silber-Ratio fluktuiert seit Juli 2016 größtenteils seitwärts, was darauf schließen lässt, dass die positive Korrelation zwischen dem Gold- und dem Silberpreis sehr hoch ist. Der nächste relevante Impuls für den Silberpreis könnte dann gekommen sein, wenn diese Seitwärtsphase unterschritten und damit der Abwärtstrend in der Gold-Silber-Ratio bestätigt wird.

Technische Analyse

Auf Wochenkerzenbasis befindet sich der Silberpreis aktuell an einer äußerst relevanten Unterstützung. Der Preisbereich zwischen 15,50-16,00 US-Dollar je Feinunze sollte demnach nicht unterschritten werden, da das Tief aus 2015 bei 13,50 US-Dollar je Feinunze recht schnell ins Blickfeld der Anleger rücken kann. Da der Preis bereits so weit gefallen ist, wäre ein deutlich positives Signal erst ab dem Überwinden der Preiszone zwischen 17,00-18,00 US-Dollar je Feinunze, zu verzeichnen. Fällt das Überwinden dieser Preiszone mit dem Unterschreiten der Seitwärtsphase in der oben genannten Gold-Silber-Ratio zusammen, wäre das Signal nochmals ausgeprägter.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse