Silber trotzt dem Goldpreisverfall! (Endeavour Silver, Minco Silver, Silvercorp Metals, First Majestic Silver, Silver Wheaton, Sabina Gold & Silver, Hecla Mining, Coeur Mining)

der Goldpreis gibt zum Ende der Woche hin deutlich nach. In unserer Analyse haben wir festgestellt, dass der Goldpreis im Laufe der Woche mit einem schwachen US-Dollar fiel. Das ist ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass Gold aufgrund eines Risk-On-Prozesses weniger gefragt ist, was man auch an steigenden Aktienkursen erkennen kann.

Da Silber als Industriemetall weniger davon betroffen zu sein scheint, macht es auch Sinn, dass es durch einen schwachen US-Dollar im Rahmen solch einer Phase besser gestützt wird als Gold. Weil sich Silber aber in der Regel einem schwachen Goldpreis nicht entziehen kann, wird spätestens bei einem wieder deutlich anziehenden US-Dollar der Silberpreis mit hoher Wahrscheinlichkeit nach unten nachziehen.

Gold- und Silberpreisdivergenzen

Diese kurzfristigen Divergenzen zwischen dem Goldpreis und dem Silberpreis gibt es immer mal wieder. So nimmt der Goldpreis des Öfteren die Entwicklung des US-Dollars vorweg. Dies geschieht z.B. im Rahmen wichtiger geldpolitischer Entscheidungen. Gold wird zum einen als Anlagevehikel angesehen und zum anderen als nichtverzinsliche Währung. Der Silberpreis folgt jedoch in diesem Fall dem US-Dollar wie ein gewöhnlicher industrieller Rohstoff.

