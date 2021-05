Silber: Der sicherste Schutz gegen Inflation?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Einen klaren Punktsieg kann Silber gegenüber seinem großen Bruder Gold in Sachen industrielle Verwendung landen. Rund zwei Drittel der jährlich geförderten Menge am Weißmetall kommt direkt zur Industrie und wird doch beispielsweise in Bildschirmen, Smartphones oder Solarpanels verbaut.

Die Kehrseite der industriellen Verwendung bringt jedoch auch eine größere zyklische Volatilität mit sich. Dreht die Weltwirtschaft auf, steigt der Weißmetall-Preis meistens auch ...



