Silber: Mit schwachem US-Dollar und Gold nach oben?

Liebe Leser,

der Preis je Feinunze Silber betrug am Mittwochnachmittag (vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten) 17,14 US-Dollar. Damit hat sich der Preis bis zu dem Zeitpunkt in der laufenden Woche, wie auch der Goldpreis, leicht erholen können. Grund für die Erholung dürfte ein schwächerer US-Dollar sein. Der US-Dollar Index korrigiert in dieser Woche seinen Ausbruch über den 200-Wochen-Durchschnitt, nachdem er bereits in der Vorwoche negativ geschlossen hatte.

Politische Unsicherheiten und Chinas Regulierung

Politische Unsicherheiten, vor allem in Bezug auf die US-Steuerreform, belasten den US-Dollar. Gleichzeitig gewann der Euro nach der Veröffentlichung des deutschen BIP-Wachstums per drittes Quartal deutlich an Wert und drückt zusätzlich auf die Stimmung. Die tendenzielle Schwäche bei den Industriemetallpreisen in dieser Woche rührt mehr vonseiten der chinesischen Regulierung für die Kreditvergabe her. Analysten sorgen sich infolgedessen über das Wirtschaftswachstum Chinas.

Technischer Ausbruch kommt immer näher

Charttechnisch betrachtet könnte es bald zu einem starken Ausbruch kommen, da sich die beiden langfristigen Durchschnitte weiter zusammenziehen. Die Richtung wird jedoch nicht von der Markttechnik bestimmt, sondern von den fundamentalen Gegebenheiten. Sofern der Goldpreis zusammen mit den Industriemetallpreisen schwächeln, dürfte auch beim Silberpreis ein Ausbruch nach oben unwahrscheinlich sein.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.