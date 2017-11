Silber könnte vom festen Goldpreis profitieren!

Liebe Leser,

der Goldpreis erholt sich in dieser Woche leicht, nachdem der US-Dollar in Form des US-Dollar Index seine Korrektur weiter fortsetzt. Der Index schloss bereits in der vergangenen Woche deutlich unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts und notiert aktuell bei 92,45 Punkten, nachdem in den letzten Wochen bereits ein Stand von 95 Punkten erreicht worden war. Für den US-Dollar könnte diese Woche eine Menge wichtige Ereignisse bringen, so auch für die Kurse von Edelmetallen.

Jerome Powell Anhörungen

Den Anfang machen die Anhörungen vom zukünftigen FED-Präsidenten Jerome Powell am Dienstag. Sollte dieser die Erwartungen von Marktbeobachtern erfüllen, dürften die Auswirkungen auf den US-Dollar Kurs eher begrenzt bleiben. Powell ist bisher geldpolitisch kaum in Erscheinung getreten, insofern erwartet man auch dieses Mal von ihm keine Ankündigungen bezüglich großer Veränderungen.

US-Steuerreform

Weiterhin wird die US-Steuerreform im Fokus der Anleger bleiben. Am Donnerstag könnte die Abstimmung im Senat erfolgen und je nachdem wie diese ausfällt, könnte es den US-Dollar entweder belasten oder unterstützten. Bisher deuten die Wahrscheinlichkeiten darauf hin, dass der Steuervorschlag nicht gebilligt wird. Überraschungspotential birgt daher das Ganze durchaus, sofern es anders verläuft und der Großteil der Senatoren dafür stimmt.

Kern PCE-Deflator

Mit dem von der FED beobachteten Inflationsmaß, dem Kern PCE-Deflator, der auf persönlichen Konsumausgaben basiert, dürfte der dritte wichtige Faktor für den US-Dollar am kommenden Donnerstag Beachtung finden. Der Kern PCE-Deflator wies innerhalb des aktuellen Jahres im Vergleich zum Vorjahresmonat tendenziell rückläufige Werte auf. Per September stieg er um 1,3 % an. Für den Oktober wird ein Anstieg um 1,4 % erwartet. Eine höher als erwartete Lesung könnte den US-Dollar stützen und damit die Edelmetallpreise belasten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.