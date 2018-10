Silber folgt Gold - BILD

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Greenstorm Händlerkonzept wurde mit Tiroler InnovationspreisvergoldetKufstein/Innsbruck (ots) - Bereits zum zweiten Mal sicherte sichdas E-Mobility Unternehmen Greenstorm einen Stockerlplatz in SachenInnovation. Dieses Mal wurde Greenstorm - mittlerweile nach Kufsteinübersiedelt - für sein Händlerkonzept ausgezeichnet.Es ging bei der Verleihung des Tiroler Innovationspreises 2018 inder Kategorie »Dienstleistungsinnovation« um konkrete, bereitsrealisierte Projekte, die aufzeigen, welche Wirkung diese auf dasGeschäftsmodell haben. Und dabei setzte sich Greenstorm unterinsgesamt 42 Einreichungen und neun Nominierungen durch. "Dieses Malkonnten wir mit unserem Händlerkonzept für Fahrradhändler überzeugen,das unser Tauschkonzept für Top-E-Bikes ergänzt", freut sichGreenstorm-Geschäftsführer Philipp Zimmermann.Zwtl.: Nummer #1 Marktplatz gebrauchter Top-E-BikesGreenstorm bekommt jährlich gebrauchte Top-E-Bikes der neuestenTechnologie von seinen Hotelpartner zurück. Zu Beginn verkaufteGreenstorm die E-Bikes selbst über einen Online-Shop. Doch dieKernkompetenz von Greenstorm ist die Schaffung vonWin-Win-Situationen: Heute können sich Fahrradhändler registrieren,die gebrauchten Top-E-Bikes an ihre Kunden weitervermitteln undbekommen Serviceaufträge. Pro vermitteltem E-Bike bekommen sie einE-Bike kostenfrei für eine Saison; zum Verleihen oder zum Testen fürKunden. Durch diese Dienstleistung haben sie eine Chance, mit großenKetten mitzuhalten und somit ihre Kunden zu begeistern und einenUpcycling-Kreislauf für alle beteiligten Parteien herzustellen.[Video] (https://youtu.be/UwU-LE0N7Hg)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:GREENSTORM MOBILITY GMBHTanja SchwarzHead of Marketing+43 664 88231129tanja.s@greenstorm.euwww.greenstorm.euDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19074/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: GREENSTORM MOBILITY GMBH, übermittelt durch news aktuell