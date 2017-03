Silber: Zieht mit Gold nach!

Lieber Leser,

der Goldpreis hat in der vergangenen Woche deutlich korrigiert, nachdem die Wahrscheinlichkeit eines US-Zinsschrittes in diesem Monat deutlich gestiegen war. Der Silberpreis hatte sich hingegen stabiler gezeigt. Wir haben darüber berichtet. Zum Ende der Woche hin zog der Silberpreis jedoch wie für gewöhnlich nach, denn er kann sich ebenfalls einem stärkeren US-Dollar nicht entziehen. Dennoch bleibt der Silberpreis trotz der Korrektur weiterhin oberhalb der zuvor überwundenen Abwärstrendlinie, die ihn damit gut unterstützt.

17,20 US-Dollar je Feinunze im Fokus

Aus der rein markttechnischen Perspektive dürfte die Abwärtstrendlinie weiterhin unterstützen und die aktuelle Aufwärtsbewegung bleibt damit intakt. Erst Kurse unterhalb 17,20 US-Dollar je Feinunze könnten diese Bewegung deutlich verletzen. Sollte sich die Aufwärtsbewegung in absehbarer Zeit weiter fortsetzen, so stünde der Preisbereich zwischen 18,50-19,00 US-Dollar je Feinunze unserer Meinung nach als nächstes relevantes Preisziel auf der Agenda. Sofern der US-Dollar in Form des US-Dollar-Index nicht übermäßig zu steigen beginnt, bleibt diese Chance durchaus vorhanden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse