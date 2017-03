Silber: Wieder stärker als Gold! (First Majestic Silver, Silvercorp Metals, Endeavour Silver, Pan American Silver, Coeur Mining, MAG Silver, Minco Silver, Impact Silver, Klondike Silver, TriMetals Mining)

Weitere Suchergebnisse zu "Pan American Silver":

Lieber Leser,

nach der Rede des US-Präsidenten Donald Trump hat der US-Dollar in Form des US-Dollar-Index erneuten Aufwertungsdruck bekommen. Damit aber auch der Goldpreis einen Dämpfer. Dieser befindet sich aktuell in einer Korrekturphase und testet die zuvor überwundene 200-Wochendurchschnittslinie von oben an. Der Der US-Dollar hat derweil Aufwertungsdruck, hervorgerufen durch die höhere Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts im März.

Höhere Zinsen beeinflussen den Goldpreis

Höhere Zinsen beeinflussen jedoch nicht nur den US-Dollar, sondern auch den Goldpreis selbst, da sie Inflation bekämpfen und damit dem Goldpreis etwas Wind aus dem Segel nehmen. Da der Silberpreis davon nicht betroffen ist, reagiert er auf diese Erwartungen weniger und zeigt auch in dieser Woche relative Stärke zum Goldpreis.

Gold-Silber-Ratio bricht aus Konsolidierung aus

Auf diesen Umstand deutet auch erneut die Gold-Silber-Ration hin. Wir haben bereits mehrmals auf die Konsolidierung in der Gold-Silber-Ration hingedeutet und argumentiert, dass ein Ausbruch aus dieser Zone nach unten den Silberpreis weiter unterstützen könnte. Das heisst nicht, dass der Silberpreis über kurz oder lang nicht auch dem Goldpreis folgt. Denn ein starker US-Dollar ist auch für den Silberpreis nicht unterstützend. Jedoch könnte der Silberpreis in den nächsten Wochen eher ein neues Hoch erreichen als der Goldpreis.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse