Silber: Warum Anleihen bald interessanter sind als Silber!

Seit mehr als einem Jahr pendelt der Silberpreis zwischen 21 und 29 Dollar. Nachdem der Silberpreis im vergangenen Monat um 7,8 % einstürzte, konnte das Edelmetall seit Wochenbeginn um 2 % zulegen.

Angesichts der aktuellen Inflationszahlen in den USA und Europa scheint eine Erhöhung des Leitzinses in diesem Jahr, zumindest in den USA, denkbar.



