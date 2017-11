Silber: US-Inflation und Chinas Konjunktur verhindern Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Liebe Leser,

die US-Inflationsdaten per Monat Oktober fielen teilweise besser aus als erwartet. Das betrifft vor allem die Kerninflation. Diese ist im Oktober und im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 % gestiegen. Die Erwartung lag bei 1,7 %. Die Inflation stieg wie erwartet um 2 %. Die Daten waren positiv für die Entwicklung des US-Dollars. Der US-Dollar Index gewann im Anschluss an Wert und die Erholung könnte sich weiter fortsetzen. Dementsprechend wird auch der Goldpreis in seiner Erholung ausgebremst und mit ihm natürlich der Silberpreis.

Keine Gründe für den Ausbruch

Wie bereits berichtet, ist der Industriemetallsektor dank einer möglichen Konjunkturdelle in China derzeit ebenfalls belastet. Diese Schwäche dürfte den Silberpreis ebenso betreffen. Es gibt daher zurzeit wenig Gründe für einen starken Ausbruchs des Silberpreises nach oben. Gehen wir davon aus, dass Chinas Wirtschaft nun in eine Konjunkturdelle hineinschlittert, worauf einige Daten hindeuten, so dürfte sich die Schwäche im Industriemetallsektor noch einige Zeit weiter fortsetzen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.