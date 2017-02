Silber: Spekulanten erhöhen Nettolong-Positionen! (First Majestic Silver, Silvercorp Metals, Endeavour Silver, Pan American Silver, Coeur Mining, Fortuna Silver, Sabina Gold & Silver, Silver Standard Resources, Silver Wheaton, Argent Minerals)

Weitere Suchergebnisse zu "Silver Wheaton":

wie für den Goldpreis können wir auch für den Silberpreis das Sentiment an den Terminbörsen in Form des Commitments of Traders Reports (COT-Bericht) analysieren. Wir haben zuletzt festgestellt, dass die Nettolong-Positionen (Kontrakte) auf den Goldpreis seit Beginn des Jahres wieder steigen. Sie sind bis Januar von einem Hoch im Juli 2016 kontinuierlich gefallen und bestätigten somit den Verfall im Preis. Bei den Silber-Kontrakten zeigt sich ein geringfügiger Unterschied.

Silber Nettolong-Kontrakte leicht angehoben

Die Nettolong-Positionen sind zwar ebenfalls in diesem Zeitraum gefallen, jedoch fanden sie ihr Tief bereits im November. Seit Januar steigen diese deutlich an und wurden im Gegensatz zu den Nettolong-Goldkontrakten per letzte Woche Dienstag erneut erhöht. Um genau zu sein, wurden 2.303 Nettolong-Kontrakte hinzugefügt. Nettolong-Kontrakte auf Gold wurden um 2.006 verringert.

Gold-Silver-Ratio vor Ausbruch

Die Gold-Silver-Ratio unterstützt diese Entwicklung. Wir haben darauf hingewiesen, dass sich die Ratio seit dem letzten Jahr innerhalb einer Konsolidierungsflagge bewegt. Ein Ausbruch aus dieser nach unten würde bedeuten, dass der Silberpreis gegenüber dem Goldpreis an Wert gewinnt. In dieser Woche arbeitet die Gold-Silver-Ratio an dem Ausbruch.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

