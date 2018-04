Silber, Silberminen und First Majestic Silver: Das nächste Hoch?

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

Silber befindet sich in diesen Tagen in einem massiven Seitwärtstrend. Dies deuten Chartanalysten so, dass das Edelmetall kurz vor einem Ausbruch nach oben stünde. Das nächste Zwischenhoch von 17,57 Euro scheint auf diese Weise schnell erreichbar. Dies wäre dann möglicherweise nur ein Zwischentop auf dem Weg zu 18,55, dem 1-Jahres-Hoch vom 14. April 2017. Bis dahin kann es nun schnell gehen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.