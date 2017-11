Silber: Silberminen-ETF deutet weitere Schwäche an!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Liebe Leser,

in diesem Jahr hat der Goldpreis den Silberpreis anders als im vergangenen Jahr outperformt. Oft ist das ein Zeichen für einen generell schwachen Trend bei beiden Preisen. Ich hatte das gestern in Form der Gold/Silver-Ratio dargestellt. Für Gold- und Silberminenwerte bedeutet das in der Regel ebenfalls Schwäche. Die Konzentration liegt in solchen Phasen daher auf unternehmensspezifischen Faktoren und der Analyse von Einzelwerten. Oft wird den Minenwerten als Ganzes oder in Form eines Index eine Art Prognosefähigkeit für die Gold- und Silberpreise nachgesagt. Grund dafür könnte der sein, dass das Management der Minenbetreiber Erwartungen im Rahmen ihrer eigenen Prognosen bekannt gibt.

Silberminen-ETF droht einzubrechen

Schauen wir uns den Index in Form des ETFs für Silberminenwerte, den Global X Silver Miners ETF, an, so scheint auch dieser in den letzten sieben Wochen kaum positive Tendenzen aufzuweisen. Aus der charttechnischen Perspektive sieht es gar nach einem möglichen Absturz unter das Tief, das gegen Ende des vergangenen Jahres ausgebildet worden ist, aus. Sollte es tatsächlich so kommen, dann dürfte der Kursverfall deutliches technisches Potential nach unten aufweisen. Brechen jedoch Silberminenwerte ein, wäre das neben der steigenden Gold/Silver-Ratio ein weiteres negatives Signal für den Silberpreis.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.