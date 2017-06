Silber – Short-Squeeze leitet Umschwung zu Gunsten der Longs ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Lieber Leser,

der Silberpreis notiert weiterhin leicht unterhalb des langfristigen Durchschnitts auf Wochenbasis (200 rot). Der Ausbruch aus dem zulaufenden Dreieck, welches als Muster auch im Goldpreis besteht, konnte bisher nicht überwunden werden. In der Woche zuvor sah es im Sentiment an der Terminbörse nach einem ausgemachten Short-Squeeze aus. Denn zwar stieg die Nettolong-Positionierung um mehr als 10.000 Kontrakte an, aber es wurden keinerlei neue Longs eröffnet, sondern nur Shorts geschlossen. Interessant daher, wie sich die Positionierung in der vergangenen Woche darstellt.

Die Nettolong-Positionierung ist per letzte Woche Dienstag erneut angestiegen um 4.527 Kontrakte, was über 7 % der gesamten Nettolong-Positionierung ausmachte. Dabei wurden nun jedoch 5.145 neue Long-Kontrakte eröffnet und 618 neue Short-Kontrakte ebenfalls eingegangen. Das sieht schon etwas zuversichtlicher und nach einem Umschwung in den Positionierungen aus. Damit kann die Nettolong-Position das vierte Mal in Folge aufgebaut werden, jedoch getragen größtenteils durch neue Longs. Das Sentiment stellt sich damit für den Silberpreis zunehmend bullischer dar. Der Preis könnte kurzfristig Stabilität beweisen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.