Silber – Short-Squeeze im Sentiment an der Terminbörse erkennbar!

Lieber Leser,

der Goldpreis kratzt derzeit an der technisch relevanten Preiszone bei 1.285 US-Dollar. Ein Ausbruch würde demnach das Überwinden der etwas längerfristigen Konsolidierung in Form des zulaufenden Dreiecks bewerkstelligen und möglicherweise auf einen längerfristigen Aufwärtstrend hindeuten. Der Silberpreis weist zwar in etwa dasselbe technische Muster auf, jedoch hat dieser die obere Trendlinie, die aktuell bei 18,00-18,10 US-Dollar je Feinunze verläuft, noch nicht erreicht. Schauen wir, wie das Sentiment in der vergangenen Woche zum Silberpreis eingestellt war.

Es sieht noch nach einem Short-Squeeze aus

In der Woche zuvor ist die Nettolong-Positionierung der großen Spekulanten erstmals seit Langem wieder gestiegen, nämlich um 8.169 Kontrakte. Der Aufbau ging jedoch größtenteils auf das Konto geschlossener Shorts zurück. Es wurden parallel dazu keine neuen Long-Kontrakte eröffnet. In der letzten Woche verzeichnete der COT-Bericht einen Aufbau von 10.241 Nettolong-Kontrakten. Dabei wurden 10.204 Short-Kontrakte geschlossen und nur 37 neue Long-Kontrakte geöffnet.

Das sieht nach einem Short-Squeeze aus, der sich nun in eine bullische Sentiment-Position verwandeln sollte. Wie ich bereits in der letzten Woche andeutete, spricht für eine Trendumkehr die extrem niedrige Nettolong-Positionierung der Spekulanten. Diese wird in der Betrachtung von Sentimentindikatoren in der Regel als Kontraindikation angesehen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.