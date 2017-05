Silber – Sentiment am Terminmarkt wird zuversichtlicher!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

wie wir berichtet hatten, bekam der Silberpreis aus der markttechnischen Perspektive eine zweite Chance, nachdem der Ausbruch aus dem zulaufenden, technischen Dreieck nach unten nicht durch einen Schlusskurs bestätigt werden konnte. Damit konnte der Preis auch erneut wieder den 100-Wochendurchschnitt überschreiten und befindet sich auf dem Weg in Richtung 200-Wochendurchschnitt. Dieser verläuft derzeit in einem Preisbereich bei 17,70 US-Dollar je Feinunze. Wir schauen, ob das Terminmarkt-Sentiment ebenfalls wie in Gold zunehmend bullischer wird.

Überwiegend Abbau von Shorts hebt Nettolong-Position

Auch in Silber ist die Nettolong-Position der großen Spekulanten erstmals seit mehreren Wochen gestiegen. In der Vorwoche wurde die niedrigste Nettolong-Position seit Januar 2016 erreicht. Der Anstieg in der vergangenen Woche betrug insgesamt 8.169 Nettolong-Kontrakte. Dabei wurden 3.611 Long-Kontrakte geschlossen und 11.780 Short-Kontrakte geschlossen. Damit ging der größte Teil des Aufbaus der Nettolong-Position auf das Schließen von Short-Kontrakten zurück.

Extremposition könnte Preis stützen

Damit wird das spekulative Sentiment an den Terminmärkten für den Silberpreis zwar zuversichtlicher, aber noch nicht wirklich bullisch. Positiv hingegen ist, dass es sich bei der niedrigen Position in der vorletzten Woche um eine extrem niedrige Position handelt. In diesem Fall gelten Sentiment-Daten oft als Kontraindikatoren.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.