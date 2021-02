Silber-Rallye: Wiederholt sich die Geschichte?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Für Marktveteranen erinnert das jüngste Preisgeschehen bei Silber an die Zeit, als die Hunt-Brüder versuchten, den Silbermarkt in den Jahren 1979 und 1980 in die Enge zu treiben.

Eine Geschichtsstunde für den Silbermarkt

Es ist die Woche des Super Bowls, in der die Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs antreten werden. Die Chiefs sind im Besitz der Nachfahren der Hunt-Brüder. Ironischerweise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



