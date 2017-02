Silber-Preis vor dem wichtigsten Widerstand! (First Majestic Silver, Silvercorp Metals, Endeavour Silver, Pan American Silver, Coeur Mining, MAG Silver, Minco Silver, Impact Silver, Klondike Silver, TriMetals Mining)

Weitere Suchergebnisse zu "Pan American Silver":

Lieber Leser,

wir haben den Silberpreis seit seinem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend gleich am ersten Handelstag des neuen Jahres verfolgt. Im Anschluss haben wir den relevanten technischen Widerstand zwischen 17,20-17,60 US-Dollar je Feinunze ins Visier genommen. Dieser Widerstand konnte vorletzte Woche überwunden werden. Also kam als nächstes Ziel die mittelfristige Trendlinie infrage.

Tage der Entscheidung?

Die besagte Trendlinie wurde in der vergangenen Woche erreicht. Anzumerken in diesem Fall ist auch, dass der 200-Wochendurchschnitt mit dieser Trendlinie bei 18,00 US-Dollar je Feinunze zusammenläuft. Damit erreicht der Silberpreis nun im Rahmen der diesjährigen Erholung aus unserer Sicht den wichtigsten technischen Widerstand.

Die Abwärtstrendlinie markiert nämlich den seit Mitte letzten Jahres andauernden Abwärtstrend. Sollte sie nun überwunden werden, wäre somit das erste Signal für einen neuen mittel- bis längerfristigen Aufwärtstrend intakt. Bleibt der Preis allerdings auf Wochenschlusskursbasis darunter und bildet möglicherweise sogar ein Hoch auf Tagesbasis aus, dann dürfte man vermehrt nach einer Korrektur Ausschau halten.

Home

If this message does not disappear within 30 seconds, please reload.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse