Silber-Preis steigt über wichtigen Widerstandsbereich! (Silver Wheaton, First Majestic Silver, Hecla Mining, Coeur Mining)

der Silberpreis schafft es in dieser Woche endlich über den mehrmals angesteuerten technischen Widerstandsbereich zwischen 17,20-17,50 US-Dollar je Feinunze. Allerdings hat der Kurs auf Wochenbasis noch nicht darüber geschlossen. Sollte er es in dieser Woche tun, dann dürfte die aus markttechnischer Perspektive zweite wichtige Hürde genommen sein.

Schwacher US-Dollar und Gold stützen

Bei dem Anstieg über den Widerstandsbereich dürfte zum einen ein schwächerer US-Dollar sowie ein steigender Goldpreis geholfen haben. Der US-Dollar-Index ist in dieser Woche deutlich unter die technisch und psychologisch wichtige Hürde von 100 Punkten gefallen. Und es sieht zumindest kurzfristig nicht danach aus, als würde er sich wieder stabilisieren. Das am Mittwoch veröffentlichte FOMC-Statement hat daran ebenfalls nichts geändert. Höchstens die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten könnten hier eine kurzfristige Wende bringen.

Darüber hinaus steigt in dieser Woche auch der Goldpreis, allerdings nicht nur aufgrund eines schwächeren US-Dollars, sondern weil das Risiko eines einbrechenden Aktienmarktes aktuell gestiegen ist. Das wiederum hat etwas mit der momentan sehr offensiven Politik des neuen US-Präsidenten zu tun. Der Zusammenhang ließ sich direkt zu Beginn der Woche erkennen, als Aktienmärkte mit einer Kurslücke nach unten eröffneten und der Goldpreis stieg.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

