Silber-Preis kratzt erneut am Widerstand! (Endeavour Silver, Minco Silver, Silvercorp Metals, First Majestic Silver, Silver Wheaton, Impact Silver, Klondike Silver, MAG Silver, Arian Silver, Pan American Silver)

in der vergangenen Woche haben wir den Silberpreis analysiert und ihn in einen Kontext mit dem Goldpreis und dem US-Dollar-Kurs gebracht. Die Quintessenz des Ganzen war, dass der Silberpreis und der Goldpreis zwar für gewöhnlich mittel- bis längerfristig sehr eng positiv korrelieren. Kurzfristig kann sich diese Korrelation jedoch deutlich verringern.

Das liegt vor allem daran, dass der Goldpreis sich aufgrund ungleicher Eigenschaften als Absicherungsinstrument und harte Währung kurzzeitig vom US-Dollar Kurs zu lösen vermag, während der Silberpreis in diesen Phasen seine Abhängigkeit vom US-Dollar beibehält. So kam es auch, dass der Silberpreis in der vergangenen Woche stabiler geblieben ist als der Goldpreis, da der US-Dollar weiter nachgab, der Goldpreis jedoch gleichzeitig von einem Risk-On (steigende Aktienmärkte) bei Aktien deutlich gebremst wurde.

Widerstand wird erneut getestet

Diese Stabilität behält der Silberpreis zu Beginn der Woche bei und testet den harten technischen Widerstand zwischen 17,24-17,46 US-Dollar je Feinunze erneut an. Die Chancen stehen zumindest aus der markttechnischen Perspektive gut, dass ein Ausbruch erfolgt. Jedoch sollte man mit einer erhöhten Kapitulation der Anleger rechnen, sofern der Widerstand ein erneut nicht überwunden werden kann. Es wäre bereits der dritte Fehlversuch. Ein Doppel-Hoch auf Tageskerzenbasis besteht bereits.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

