Silber- Ohne Bestätigung gibt es auch keinen Ausbruch, basta! (Silver Wheaton, Hecla Mining, Coeur Mining, First Majestic Silver)

wir haben es bereits im Rahmen unserer Gold-Analyse erwähnt, tun es aber auch gerne hier, denn auch der Silberpreis stellt aktuell ein Musterbeispiel dafür dar, warum man bei Ausbrüchen oder Trendwenden zumindest auf den Wochenschlusskurs achten sollte, um eine Bestätigung zu haben. Und selbst dann rettet es in manchen Fällen nicht vor einem Fehlausbruch, allerdings kann es einen davor bewahren zu voreilige Entscheidungen zu treffen.

Silberpreis stürzt nach Erreichen eines Widerstandes massiv ein

Manchmal ist es belustigend wie euphorisch über das Erreichen eines wichtigen Preiswiderstandes oder einer Unterstützung berichtet wird. Dann liest man vermehrt Aussagen wie „Jetzt Kaufen!“ oder „Das ist die Chance!“. Am Ende entpuppen sich solche Analysen in der Regel als Rohrkrepierer und warum, weil zwar ein Ausbruchsversuch gestartet war, jedoch noch keine Bestätigung erfolgte, die einen Fehlausbruch unwahrscheinlicher macht. Daher predigen wir immer wieder, man sollte zumindest auf den Wochenschlusskurs achten. Wer also in dieser Woche Silber gekauft hat, weil er euphorisch die Preisgrenze auf Tagesbasis bei 17,20 US-Dollar je Feinunze überschritten sah, darf nun auf den anschließenden Verlusten ausharren.

