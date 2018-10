Silber: Nichts zu machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silberpreis tut sich auch in dieser Woche schwer mit einem Ausbruch nach oben. Zwar lief es in letzter Zeit wieder besser für das Edelmetall, von einer Entwarnung kann aber noch immer keine Rede sein. In der vergangenen Woche noch stiegen die Preise bis auf rund 14,65 USD je Feinunze an, konnten dieses Niveau aber nicht lange halten.

Stattdessen ging es zurück ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.