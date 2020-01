Silber: Nicht kleinzukriegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Nach mehreren Monaten von steigenden Preisen ließ der Silberpreis in der vergangenen Woche etwas nach. Fast täglich schauten die Anleger auf fallende Preise, manch einer sprach schon von einer länger anhaltenden Korrektur, die uns nun bevorstehen könnte. Am Freitag meldeten sich die Bullen jedoch eindrucksvoll zurück und beförderten den Silberpreis um knapp 3,6 Prozent in die Höhe.

Wie geht es jetzt weiter?

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung