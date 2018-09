Silber: Neue Signale lassen auf sich warten!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Schon seit Tagen zeigen sich beim Silberpreis jetzt kaum noch Veränderungen. Auch die Kursgewinne am Dienstagmorgen in Höhe von 0,32 Prozent fallen kaum ins Gewicht. Das Edelmetall tritt bei rund 14,30 USD auf der Stelle und macht derzeit überhaupt keine Anzeichen für einen Ausbruch in irgendeine Richtung. Wie diese Entwicklung gewertet wird, liegt im Auge des Betrachters.

Zum einen ist es positiv, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.