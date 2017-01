Silber- Kurzfristiger Trendausbruch bestätigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

in der vergangenen Woche haben wir Sie auf den möglichen technischen Ausbruch in Silber hingewiesen. Die Trendlinie, die den kurzfristigen Abwärtstrend markierte, verlief dabei im Bereich bei 16,30 US-Dollar je Feinunze. Wichtig war für die Bestätigung des kurzfristigen Ausbruchs, der Schlusskurs auf zumindest Tagesbasis über diesem Preisniveau. Der Silberpreis schloss am 04.01 klar darüber. Bis heute hat der Silberpreis seit dem Ausbruch 3,00 % an Wert hinzugewonnen.

Wo sind die kurzfristigen Widerstände?

Kurzfristige, relevante Widerstände sind nicht einfach zu identifizieren, denn je kurzfristiger der Trend bzw. die Betrachtung, desto mehr verlieren sie an Relevanz. Der erste kurzfristige Widerstandsbereich liegt unserer Meinung nach, in etwa zwischen 17,00-17,26 US-Dollar je Feinunze. Erst darüber verlaufen die mehr relevanten 100- und 200-Tagesdurchschnitte. Sollte der Silberpreis die erste Widerstandszone erfolgreich überwinden, könnte er in etwa bei 17,50 auf den 100-Tagesdurchschnitt treffen. Hier verläuft auch die nächste relevante Abwärtstrendlinie. Zwischen 17,80-18,00 US-Dollar verläuft dann bereits der 200-Tagesdurchschnitt. Quintessenz des Ganzen ist: Sofern man nicht schnell genug auf den ersten Ausbruch reagiert hat, ist es, aus risikotechnischen Gründen und im Falle kurzfristiger Trades, besser auf einen deutlichen Rücksetzer zu warten, da der Widerstandsbereich zwischen 17,00-18,00 US-Dollar je Feinunze wahrscheinlich nicht leicht zu überwinden sein wird.

