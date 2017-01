Silber- Kurzfristiger Ausbruch? (Silver Wheaton, Hecla Mining, Coeur Mining, First Silver Majestic)

Weitere Suchergebnisse zu "Silver Wheaton":

der Silberpreis erreicht am Mittwoch einen wichtigen technischen Widerstand. Wir haben in unseren Analysen den Preis seit seinem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend verfolgt. Auf Wochenkerzenbasis konnte der Preis den 100-Wochendurschnitt seitdem überwinden und erreichte nun den Preisbereich zwischen 17,30-17,50 US-Dollar je Feinunze. Sollte der Silberpreis nun darübersteigen, käme aus der markttechnischen Perspektive der 200-Wochendurchschnitt als nächstes Ziel in Frage. Dieser verläuft aktuell bei 18,20 US-Dollar je Feinunze. Setzt sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort, dann dürfte der 200-Wochendurchschnitt bei Erreichen nur geringfügig darunterliegen, möglicherweise bei 18,00 US-Dollar je Feinunze.

Gold-Silber-Ratio weiterhin in der Konsolidierung

Damit beweist der Silberpreis einmal mehr, dass er in Phasen steigender Preise den Goldpreis ab einem bestimmten Zeitpunkt überperformt und im Falle fallender Preise stärker fällt. Dennoch, aus der mittelfristigen Perspektive deutet die Gold-Silber-Ratio weiterhin eine erhöhte Korrelation zwischen den beiden Preisen an, denn sie bewegt sich immer noch in der zuvor identifizierten Konsolidierungsphase. Erst das Unterschreiten dieser Formation dürfte, aus unserer Sicht, dem Silberpreis einen deutlichen Vorsprung zum Goldpreis verschaffen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

